Hackerangreb: Små fremskridt hos Mærsk

DANMARK: Det går langsomt fremad med it-systemerne hos Mærsk, der i tirsdags blev ramt af et omfattende hackerangreb, men konglomeratet kan ikke fortælle, hvornår alt er tilbage ved det normale.

Tirsdag og onsdag betød it-angrebet, som er døbt Petya, at rederiet Maersk Line ikke kunne modtage ordrer fra kunderne, men nu er der åbnet op for tre muligheder for at bestille fragt, herunder blandt andet markedsplatformen Inttra. Selskabet kan desuden fortælle, at alle ordrer før 27. juni kl. 08 er sikret og vil blive kørt igennem som normalt.

- A.P. Møller - Mærsk er i forsigtig fremgang med at få løst de tekniske problemer i forlængelse af hackerangrebet tirsdag. Det er for tidligt at give en tidshorisont for, hvornår forretningen er i normal drift igen, skriver selskabet på Twitter torsdag aften.

Derudover fortsætter situationen med at blive bedre for APM Terminals, der driver virksomhedens 76 containerterminaler rundt i verden.

De fleste terminaler er i drift, og der arbejdes på at lave it-løsninger, der skal få driften op på normal. Speditørselskabet Damco er også ved at komme op i omdrejninger.

Forretningsdivisionerne Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers, Maersk Training og Svitzer har ikke været nævneværdigt ramt af it-problemerne.

/ritzau/FINANS