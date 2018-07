Hackere har spioneret mod danske energiselskaber

DANMARK: Danske energiselskaber har ved flere lejligheder været udsat for målrettet cyberspionage som det, der i 2015 endte med at lamme store dele af energiforsyningen i Ukraine.

Det siger blandt andet chefen for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, Thomas Lund-Sørensen.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi har ikke klare eksempler på, at tele- eller energiforsyning i Danmark er blevet lagt ned af hackerangreb.

- Men vi har indikationer på, at mange forstadier til et destruktivt angreb finder sted, nemlig rekognoscering, hvor udefrakommende har undersøgt sårbarheden i et netværk, siger han til avisen.

Advarsel

Ifølge FE-chefen er der blandt andet eksempler på, at hackere har forsøgt at komme ind med såkaldte spionageværktøjer, der "meget hurtigt kan gå fra at kopiere data til at ødelægge data".

- Det er mere eller mindre de samme værktøjer, man kan bruge til det, siger Thomas Lund-Sørensen.

Udmeldingen kommer, kun få måneder efter at USA udsendte en advarsel om, at Rusland havde hacket amerikanske energiselskaber - herunder landets atomkraftværker - med det formål at lamme den amerikanske energiforsyning i tilfælde af en konflikt.

Kun et spørgsmål om tid

Jørgen S. Christensen er forsknings og teknologidirektør i Dansk Energi, der har størstedelen af de danske el- og forsyningsselskaber i Danmark som medlemmer. Han bekræfter, at der har fundet angreb sted.

- Vi har også kunnet se, at der var noget aktivitet på de russiske adresser, som FE har udpeget. Men de kom ikke ind i vores systemer. Vi afværgede det, siger han.

Alligevel advarer flere sikkerhedseksperter fra en række store konsulenthuse nu om, at sikkerheden i den danske elforsyning er alt for hullet.

De mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før den danske energiforsyning bliver hacket.

Det bekymrer sikkerhedsrådgiver i Accenture Jesper Lund Hedegaard.

- Danske forsyningsselskaber er meget sårbare, og jeg er meget bekymret. I yderste konsekvens kan disse angreb koste menneskeliv, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/