Hadsundere vil overtage omstridt pavillongrund

HADSUND: Fem hadsundere kalder nu til kamp mod planerne for skovpavillongrunden på Hobrovej i Hadsund.

Her ønsker ejeren, Aalborg-firmaet TL Byg, at opføre op til 15 rækkehuse i ét plan.

Men med planerne forsvinder et unikt udsigtspunkt og rekreativt område i Hadsund.

Det mener tidligere folketingspolitiker Holger Graversen samt de fire genboer til skovpavillonen Gunner og Lisbeth Buck, Karen Vesterholm og Steen Larsen, der bor på Elmevej.

Derfor har de kastet sig over at samle kræfter til en ny forening med det formål at overtage og bevare pavillongrunden som en folkepark.

- Grunden rummer den bedste udsigt i hele Hadsund. Man kan se over fjorden mod øst og mod Havnø Mølle.

- I det øjeblik der kommer boliger, forestiller vi os, der vil være lukket for fri adgang, siger Gunner Buck, der har udsigt til pavillonen fra sin stue og kontor.

En lokalplan for pavillongrunden har netop været sendt ud i forhøring.

- Det betyder, at der formentlig kommer en offentlig høring senere på året. Men den varer jo kun nogle få uger. Så er det for sent at reagere. Derfor skal vi i gang nu, siger Gunner Buck.