HANSTHOLM: Om morgenen 27. december blev en 51-årig mand skyllet i vandet af en stor bølge, som slog ind over tværmolen i Hanstholm Havn.

Han blev reddet af tre mænd, som hver i sær nu har fået en dusør af Thisted Politi for deres snarrådige indsats, som politikommissær Jørgen Jensen udtrykker det.

To af dem fik deres dusører udleveret i Hanstholm, mens den tredje fik sin udleveret på Politigården i Thisted.

Jeg ville gøre det igen, siger 37-årige havneassistent Søren Zohnesen.

Han fortæller, at han så den 51-årige blive skyllet i vandet og alarmerede redningstjenesten og kørte selv ud til tværmolen.

Her så han de to andre mænd sejle hen til den pullert, som den 51-årige klamrede sig til og på et tidspunkt var Søren Zohnesen klar over, at de skulle have hjælp:

- Jeg åbnede døren og vinduerne i bilen og kørte derhen, siger han og fik den 51-årige op i bilen og fragtet i sikkerhed.

De to i båden, som også har fået en dusør, er Henrik Fuglsang Andreasen fra Hillerslev og Poul Erik Jensen fra Ræhr.