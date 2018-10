Hædersmedalje til tømrersvend

RØRBÆK: Med en smule forsinkelse fik tømrersvend hos Rørbæk Tømrer- & Snedkerforretning Villy Jensen lørdag middag overrakt Den Kgl. Belønningsmedalje.

Det foregik ved en festlig sammenkomst på Restaurant Bramslev Bakker ved Hobro, hvor hans arbejdsgiver, tømrermester Lars Norup, stod for at overrække hæderstegnet til ham for 51 års ansættelse i firmaet, kun afbrudt at 12 månedes værnepligt ved Den Kgl. Livgarde.

Reelt kunne Villy Jensen fejre sit 50 års jubilæum 14. august, da han startede som tømrerlærling i Rørbæk i sommeren 1967.

Men på grund af sommerferie i kongehuset er belønningsmedaljen først her i oktober blevet tilsendt Rørbæk Tømrer- & Snedkerforretning.

Omkring 20 gæster deltog i festlighederne, nemlig alle ansatte med ægtefæller, Villy Jensen med hustru, børn, svigerbørn og børnebørn.

Han har efter 50 år ingen aktuelle planer om at stoppe på arbejdsmarkedet.