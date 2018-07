Hædret for 47 års tro tjeneste på Tican

THISTED: 65-årige Erik Madsen, Thisted, fik mandag overrakt Hendes Majestæt Dronningens belønningsmedalje af direktør Ove Thejls. Dette som anerkendelse af hans særlige indsats på slagteriet gennem præcis 47 år, idet Erik Madsen fratrådte 30. april i år.

Ove Thejls var inde på, at det jo ligger lidt i familien, altså, det med at arbejde på slagteriet. For Erik Madsens far, Johannes Madsen, var ansat på slagteriet i 25 år, og Erik Madsens søn, Jesper Madsen, har været ansat på slagteriet i næsten 25 år og er nu fabrikschef.

- Da jeg startede som 18-årig 2. maj 1971, kom jeg på slagtegangen, hvor jeg bl.a. udbenede skinker, fortæller Erik Madsen.

Han kom 1977 på tv i Japan, da Tican dengang indledte sin eksport til det fjernøstlige land. Det blev naturligvis også rapporteret i nærværende avis 17. maj 1977.

- Selv har jeg kendt dig i 23 år. Du var en af de allerførste, jeg mødte og kom i kontakt med, da jeg startede her på Tican 1. maj 1995. For jeg skulle jo ned til dig for at få udleveret Tican-"uniformen", lød det fra Ove Thejls.

Og, ja, efter 12 år på slagtegangen fik Erik Madsen ansvar for slagteriets tøjdepot med indkøb, vask og vedligeholdelse.

Men det blev også til en lang række øvrige ansvarsområder som f.eks. rengøring af alle lokaler uden for selve slagteriet, for udenomsarealer, inklusive snerydning, reparation af gulve og slagteriets spildevandsanlæg.