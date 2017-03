- Vi er blevet svære at spille imod

Efterfølgende blev de sociale myndigheder og drengenes forældre underrettet og de blev kørt hjem til deres respektive opholdssteder - da de begge er under 15, kan de ikke sigtes efter straffeloven.

Drengene bor på hver sit opholdssted men kender hinanden fra skolegangen på netop Holmegårdsskolen, og de havde opholdt sig på skolen i syv timer henover eftermiddagen og aftenen, inden de blev opdaget - fordi brandalarmen blev udløst, da de satte ild til nogle servietter, der lå på et bord i kantinen, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

HJØRRING: To drenge begik mandag hærværk på Holmegårdskolen i Hjørring - blandt andet tog de livet af en fisk fra et akvarium på skolen.

