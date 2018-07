Hærværk eller uheld: Splinternyt shelters gulv er svedet af

SOLBJERG: De ærgrer sig gule og grønne i Rebild Kommunes Center Natur og Miljø over, at gulvet i et shelter opsat ved Banestien i Solbjerg er helt ødelagt.

Og der er også en hel del borgere, der ærgrer sig over det mulige hærværk, fremgår det af den livlige trafik omkring et opslag mandag på kommunens Facebook-side.

- Det mest ærgerlige er, at det er et helt nyt shelter, som vi først har sat op her i sommer på pladsen, hvor der også er bålsted, toilet og vand. Der var et par gamle shelters i forvejen, men de var helt pilrådne, fortæller naturmedarbejder Karen Clausager, Rebild Kommune.

Hvad der helt præcis er sket med gulvet i det primitive overnatningssted, er svært at afgøre.

I kommunen ved de heller ikke, hvornår skaden er sket, for den blev opdaget under et rutinemæssigt tilsyn.

- Gulvet er helt sortsvedent, men om det er på grund af noget afbrænding, eller om det er noget, man har spildt, kan vi ikke sige. Jeg håber virkelig ikke, at der er nogen, der har brugt ild nu her, hvor der er afbrændingsforbud, og hvor det kunne være gået helt galt, siger Karen Clausager.

Hun tør heller ikke udtale sig skråsikkert om, hvorvidt det faktisk er hærværk. Foreløbig har de ikke tænkt sig at melde det til politiet.

- Det kan jo også have været et uheld. Det er ikke sikkert, det er sket med vilje. Men så kunne man i det mindste lige have sagt det til os, for vi kommer jo ikke forbi til daglig, og det er da træls for andre, der gerne ville have brugt det, siger Karen Clausager, som dog regner med, at man denne gang kan klare problemet ved at skifte et par af gulvbrædderne.

- Men når vi alligevel valgte at lægge et pip på Facebook, er det jo ikke mindst for at appellere til, at folk overholder afbrændingsforbuddet, og at alle i øvrigt hjælper med at passe på vores fælles faciliteter. Vi har jo desværre set eksempler fra nabokommuner, hvor et eller flere shelters er brændt helt ned, siger hun.

Rebild Kommune ejer og vedligeholder kun enkelte shelters rundt omkring i kommunen. Ud over ved Banestien i Solbjerg drejer det sig om Hornum Sø, Horsdalen og Klepholm.

De fleste andre lokale shelters, man vil støde på, ejes af Naturstyrelsen, oplyser Karen Clausager.