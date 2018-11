Hærværk på julepynten

NYKØBING: ”Vi vil gerne opfordre alle til at respektere andres arbejde og til at lade tingene være i fred, så vi alle kan få glæde af udsmykningen.”

Sådan skriver elever fra Morsø Produktionsskole i et læserbrev.

Eleverne føler sig frustrerede over, at det store arbejde, de har lagt i at udsmykke Algade og torvene i Nykøbing bliver behandlet respektløst af visse gæster i gågaden.

For Morsø Handelsstandsforening har produktionsskolen på Elsøvej brugt mange timer på at fremstille pynt til nogle tableauer, som de derefter har bygget op i gadebilledet. Rensdyr, gavepakker, juletræer med mere er stillet op for at fremme julestemningen.

Men et rensdyr har fået knækket geviret, og til-og-fra-kort på pakkerne er forsvundet, skriver eleverne.

Det ærgrer urmager Michael A. Hansen, formand for handelsstandsforeningen.

- Jeg har bemærket, at et par juletræer er blevet stjålet fra Kirketorvet, og at nogen har hevet i snorene omkring de halmballer, der skal ligne julepakker. Jeg ved jo ikke, hvem der har gjort det, men vi har nogle unge drenge, som drøner igennem gågaden på knallerter og er voldsomt irriterende. Og nu får vi ikke den overvågning af gågaden, som de ellers havde lovet os, siger Michael Hansen.