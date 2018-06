Hærværk på legehus på Ravnkilde Skole

RAVNKILDE: Et nyt legehus til Ravnkilde Skole har mellem tirsdag eftermiddag og onsdag morgen været udsat for hærværk.

- Begge vinduer er ødelagte i legehuset, det ene har fået revner i glasset, mens det andet har mistet det yderste lag glas, fortæller skoleleder Henrik Hejndorf.

Møblerne inde i selve legehuset er ved hærværket også blevet taget ud og spredt rundt uden for legehuset i skolegården.

Det er skolens støtteforening, der har doneret det nye flotte legehus aktiviteter for skolens elever.

- Legehuset er så nyt, at det stadig står på paller og endnu ikke er blevet endelig placeret, fordi vi først skal have arrangeret sandt til en tilhørende sandkasse, påpeger skolelederen.

Besked efterladt ved hærværk

På gerningsstedet er der efterladt et stykke papir, hvor der ifølge vagthavende hos Nordjyllands Politi med barneskrift er skrevet:

"Ha ha Ravnkilde, det er mig, jeg sejrer."

Skoleleder Henrik Hejndorf har nu hængt papiret op i et af de ødelagte vinduer i legehuset.

- Vi har dog ingen konkrete personer under mistanke, det kan jo være alle mulige der står bag hærværket på skolens nye legehus, erklærer han.

Støtteforening ærgrer sig

En lokal arbejdsgruppe etablerede for ni år siden en regulær støtteforening for Ravnkilde Skole.

Formålet var at støtte op omkring skolen for fortsat at have en attraktiv skole for både elever, lærere, forældre og lokalsamfund i det hele taget.

Som nuværende medlem af støtteforeningen ærgrer hærværket forælder Jane Degn.

- Vi leverede det helt nye legehus til skolen så sent som i lørdags, og den har kostet støtteforeningen flere tusinde kroner at anskaffe. Skal man se lidt positivt på hærværket, så var vores oprindelige plan at det ene vindue skulle tages ud for at legehuset kunne fungere som en slags åben ishytte for eleverne med en varedisk. Nu gør vi i stedet det at vi fjerne begge de ødelagte vinduer permanent, påpeger hun.