Nu koster det penge at ringe til banken

Selv om nattens voldsomme kup mislykkedes, tror politiet, at gerningsmændene formentlig har begået lignende kriminalitet før:

Trods den voldsomme eksplosion lykkedes det ikke for gerningsmændene at få fat på pengekassen i den sprængte hæveautomat, ifølge Nordjyllands Politi.

Ukendte gerningsmænd havde sprøjtet gas ind i automaten, og omkring kl. 03.20 lød et voldsomt brag, da eksplosionen smadrede hæveautomaten og knuste ruder i bygningen.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies