Festdag for talenter - priser til unge ledere

Sværere at give bøder for blinkende lygter

NORDJYSKE Plus

Løb tør for benzin i tunnel: Massiv kø

Så nemt kan risikoen for rottebesøg mindskes

Nordjyllands Politi oplyser, at man vil foretage tekniske undersøgelser op ad formiddagen lørdag. Gerningsstedet er indtil videre afspærret.

Det gik ud over Sparekassen Vendsyssels afdeling på Strandvejen i Lønstrup.

LØNSTRUP: En kraftig sprængning har fundet sted i Lønstrup natten til lørdag, hvor ukendte gerningsmænd har forsøgt at få fat i pengeboksen i en hæveautomat i Sparekassen Vendsyssel.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies