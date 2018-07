Haitianere plyndrer og brænder biler over høje benzinpriser

En markant stigning i prisen på brændstof har udløst omfattende uro i Haiti, hvor demonstranter lørdag brænder dæk og plyndrer butikker i hovedstaden, Port-au-Prince. Det skriver flere lokale medier.

Demonstranter sætter ild til biler i Port-au-Prince, rapporterer den landsdækkende radiokanal Metropole.

Der meldes også om skyderier, men dette er ikke bekræftet af haitianske myndigheder.

Ifølge nyhedsbureauet HPN skal et hotel være blevet angrebet af vrede og plyndrende demonstranter.

Premierminister Jack Guy Lafontant har på Twitter meddelt, at regeringen har bremset en plan om at hæve prisen på brændstof med yderligere 50 procent.

- Regeringen fordømmer på det kraftigste volden og vandalismen, skriver Lafontant.

Haiti er det fattigste land på den nordlige halvkugle. Den forarmede nation, hvor korruption er dagligdag, lever på støtte fra andre.

Det ses jævnligt, at utilfredshed over regeringens politik udmøntes i vold og plyndringer i gaderne.

Haiti blev i 2010 ramt af et særdeles voldsomt jordskælv, der menes at have kostet over 100.000 mennesker livet.

Ødelæggelserne var massive, og naturkatastrofen har præget landet i de følgende år.

/ritzau/dpa