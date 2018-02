Haitis præsident fordømmer nødhjælpsorganisation efter sexrapport

- Der er intet mere skandaløst og uærligt end seksuelle rovdyr, der bruger deres position som en del af et humanitært svar på en naturkatastrofe til at udnytte nødlidende mennesker, når de er mest sårbare.

Det skriver Haitis præsident, Jovenel Moïse, på det sociale medie Twitter i kølvandet på rapporter, der viser, at nødhjælpsfolk fra den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam har udnyttet deres job til at opnå seksuelle tjenester.

Det skriver BBC.

- Det, der skete med Oxfam i Haiti, er en ekstremt seriøs krænkelse af menneskelig værdighed, skriver præsidenten videre.

Søndag reagerede udviklingsminister i Storbritannien, Penny Mordaunt, på rapporterne ved at sige, at Storbritannien vil afbryde al finansiering af nødhjælpsorganisationer, hvis de ikke retter sig ind efter nye regler på området.

Oxfam har fordømt en gruppe tidligere ansatte i Haiti, som ifølge en avis betalte for sex, mens de var udsendt til jordskælvskatastrofen i det fattige land i 2010.

Avisen The Sunday Times skriver søndag, at over 120 ansatte i Storbritanniens største nødhjælpsgrupper er blevet beskyldt for seksuelt misbrug det seneste år.

Oxfam har afvist beskyldninger om, at de skal have forsøgt at dække over brug af prostituerede i Haiti blandt nogle af dens ansatte.

Penny Mordaunt taler om tegn på "manglende moralsk ledelse" i Oxfam. Hun vil have sagen om Oxfam, som er en af Storbritanniens største nødhjælpsorganisationer, fuldt belyst.

- Det, der er så foruroligende, er, at Oxfam ikke gjorde det rigtige, da gruppen modtog rapporterne om misbrug, siger ministeren og tilføjer:

- De lod personer, som havde begået kriminelle aktiviteter, gå fri.

Mordaunt siger, at hun har mistanke om, at nogle mennesker knytter til nødhjælpsgrupper for at få mulighed for at forfølge "rovdyrs-adfærd".

- Det er yderst foragteligt, at der forekommer seksuel udnyttelse og misbrug i nødhjælpssektoren, siger Mordaunt i en erklæring.

/ritzau/