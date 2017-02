SYDNEY: En hund, som var løbet ud i vandet fra en strand i Sydney for at hente en pind, er sandsynligvis endt i gabet på en stor haj.

Hændelsen, der fandt sted søndag aften, har udløst advarsler til svømmere og surfere om at holde sig væk fra stranden indtil videre.

Folk rådes også til finde et andet sted at give deres hunde en dukkert.

Hunden, en amerikansk staffordshire terrier, var hoppet i vandet ved Bonna Point Reserve syd for den australske storby, da hajen angreb.

- Vi havde lige kastet pinden ud i vandet. Det gik meget hurtigt. Den hev hende bare ned, siger hundens ejer til avisen Sydney Morning Herald.

Molly, som hunden hed, var på det tidspunkt cirka fem meter ude i vandet. Den er ikke set, siden den blev hevet ned under vandoverfladen.

- Hajen var omkring 3,5 meter lang. Det er så rigeligt stort nok til at tage et menneske, tilføjer ejeren, der kun ønsker at stå frem som Nigel.

Masser af hajer

De lokale myndigheder bekræfter hændelsen.

- Livreddere ved Kurnell-strandene råder svømmere og kæledyrsejere til at holde sig væk fra vandet. Der er sat skilte op for at advare offentligheden om, at der er spottet en haj, hedder det i en meddelelse.

Sydney Morning Herald nævner, at der i februar har været adskillige indberetninger, om at folk har observeret hajer i det nærtliggende Botany Bay.

Eksperter siger, at hajangreb bliver mere hyppige i takt med den voksende interesse for vandsport, og fordi mange af de fisk, som hajer lever af, bevæger sig tættere ind mod kysterne.

Det er dog sjældent, at mennesker mister livet i hajangreb.

/ritzau/AFP