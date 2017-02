AALBORG: 11 minutter før tid forlod de første tilskuere Gigantium, da Aalborg Håndbold modtog læsterlige klø fra Skjern i pokalturneringens semifinale. Utilfredsheden blandt publikum var ikke til at tage fejl af.

888Ligaens tophold fra Aalborg var da heller ikke sene til selv at kritisere lørdagens nederlag på 32-23 ved semifinalen i Santander Final4.

- Det er kun i en ud af 100 kampe, vi spiller så dårligt, siger stregspiller René Antonsen.

Stregen modtog i anden halvleg et rødt kort efter sin tredje udvisning i kampen, hvor Skjerns angreb gang på gang flåede Aalborgs forsvar fra hinanden. Stregspilleren var da heller ikke tilfreds med holdets forsvarsindsats.

Det samme gjorde sig gældende for stregkollegaen Simon Hald. Han ærgrede sig over, Kasper Søndergaard og Bjarte Myrhol gjorde livet svært for aalborgensernes forsvar.

Hjemmeholdet gjorde det dog heller ikke nemt for sig selv med en dårlig indstilling, når tingene gik skævt, mener Simon Hald.

- Jeg synes, vi spillede som forkælede møgunger. Når det ikke lige gik vores vej, slog vi for meget ud med armene, mig selv inklusiv. Der er klart noget med attituden, vi skal snakke om. For sådan plejer det ikke at være, når vi spiller, synes jeg, siger stregspilleren.

Med nederlaget til Skjern skal aalborgenserne nu forsøge at redde en smule af æren, når de søndag spiller bronzekamp mod KIF Kolding København.