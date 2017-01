AALBORG: Det var vel nærmest det største bifald i kampen, da Simon Hald fra Aalborg Håndbold torsdag aften blev præsenteret sammen med resten af holdkammeraterne inden den første kamp i Bygma Cup imod Ungarn.

Men det blev også det eneste, publikum fik at se til den to meter høje stregspiller, der ikke kom på banen i den danske sejr på 24-21.

Den danske landstræner Gudmundur Gudmundsson valgte kun at bruge to af sine stregspillere i kampen - brødreparret René og Henrik Toft Hansen.

Simon Hald kæmper med stor sandsynlighed med Jesper Nøddesbo om en plads blandt de 16 spillere, der tager turen til VM i Frankrig senere på måneden.

Han håber at få chancen i en af de kommende kampe for at bevise, at han skal med til Frankrig som den tredje stregspiller.

- Jeg holder mig kørende til træning og holder mig klar, hvis jeg skulle få chancen. Vi har ikke fået lovning på, at vi får spilletid i en af de her testkampe, men jeg håber selvfølgelig på det. Men jeg er også der, hvor jeg ikke engang vil være skuffet, hvis jeg ikke kommer med, selvom det lyder lidt nordjysk. Jeg suger til mig af at spille med de her drenge, og så må vi se, siger han.