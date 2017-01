AALBORG: Aalborg Håndbolds Simon Hald kan fredag vende tilbage til træningen i Aalborg Håndbold efter et par velfortjente fridage.

Han havde håbet på, at det kunne være blevet til en tur til Paris sammen med det danske herrehåndboldlandshold, men det endte med, at han var en af to spillere, der blev siet fra af landstræner Gudmundur Gudmundsson.

Men skuffelse er ikke et ord, der ligger lige for hos Simon Hald.

- Det er min klare ambition, at jeg i fremtiden skal være fast mand på det danske landshold, så jeg håber da, at det her var den første samling af mange. Men jeg ved også godt, at det kommer til at kræve en masse hårdt arbejde fra min side de kommende år, hvis det skal blive sådan, siger han.

- Men jeg har været rigtig glad for at være på samlingen. Jeg har fået trænet en masse håndbold med en masse dygtige spillere. Og også en masse dygtige spillere, der glade for at lære fra sig, så jeg synes, det har været en rigtig god oplevelse, siger den 2.03 meter høje stregspiller, der kunne se Jesper Nøddesbo snuppe den tredje plads som stregspiller i VM-truppen.

Spillemæssigt fik han 10 minutter i kampen mod Island søndag, hvor det også blev til en enkelt scoring.

- Jeg var jo på forhånd godt klar over, at det ikke ville blive til 50 minutter pr. kamp, så det var jeg helt forberedt på. Men jeg var godt tilfreds med den tid, jeg fik på banen. I forsvaret var der nogle kommunikationsmæssige problemer, men det hang også sammen med, at vi ikke har spillet sammen før, siger han.