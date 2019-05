Halm og gylle kan blive til klimaneutralt flybrændstof

KØBENHAVN: Kan man omdanne halm og gylle til klimavenligt flybrændstof og samtidig halvere landbrugets klimaaftryk?

Ja, lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der tirsdag har præsenteret et bud på, hvordan det kan lade sig gøre.

Det sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet samt virksomhederne Siemens Gamesa og Stiesdal A/S.

- Perspektivet i det her er fantastisk, lyder det fra viceformand Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer.

Idéen er, at man omdanner overskudshalm og restfibre fra gylle til brændstof. Det sker ved en såkaldt pyrolyseproces.

Det kræver et tilskud af brint lavet ved hjælp af grøn strøm fra havvindmøller. Det er her, Siemens kommer ind i billedet.

Ud over brændstof kommer der et restprodukt, et såkaldt biokul, ud i den anden ende.

Det kan spredes på landmændenes marker og bruges til gødning og jordforbedring.

En af de involverede i projektet er seniorforsker Jesper Ahrenfeldt fra DTU, Institut for Kemiteknik.

- Den store miljømæssige gevinst er, at vi med den her teknologi kan trække CO2 ud af atmosfæren og lagre det i noget biokul i landbrugsjord.

- Samtidig med, at vi ved hjælp af brint og vindmøllestrøm kan producere klimavenligt flybrændstof, siger han.

De enkelte teknologier, der bruges til processen, er velkendte. Det er sammensætningen af dem, der er ny.

- Den viden, der skal til, og den teknologi, der skal til, findes. Det skal sættes sammen på den rigtige måde og demonstreres i stor skala, siger seniorforskeren.

Hvis projektet skal blive til virkelighed, kræver det en investering på op mod 400 millioner kroner.

Penge, som parterne håber, at staten vil byde ind med.

- Hvis det skal afprøves, er vi nødt til at bede om samfundets hjælp til at komme videre. Fuldstændig som man gjorde i vindmølleindustrien for 30 år siden, siger Thor Gunnar Kofoed.

I Dansk Luftfart, der er en brancheorganisation for lufthavne og luftfartsselskaber, er direktør Michael Svane begejstret over udspillet.

- En del af rejsen mod klimaneutrale flyvninger er lige præcis, at vi kan få fat på andre brændstoffer og fylde på flyene, siger han.

- Vi kigger også på el og kunstige drivmidler, men det her er et meget lovende og også nødvendigt spor, siger Michael Svane.

- Det vigtige for os er, at vi har en forsyningssikkerhed, så vi kan fylde brændstof i tanken på flyene, siger han.

Ligesom landbruget har Dansk Luftfart et mål om at være klimaneutral senest i 2050.

/ritzau/