Halvdelen af influencers snyder sig til flere følgere

KØBENHAVN: En global undersøgelse fra det internationale analysebureau Hype Auditor viser, at 57 procent af influencere snyder med antallet af følgere på det sociale medie Instagram. Det skriver Politiken.

En influencer er for eksempel en blogger eller YouTuber med mange følgere.

Hype Auditor har analyseret 1,84 millioner Instagram-konti, herunder mere end 4000 danske influencer-konti.

Ifølge analysen ligger andelen af danske influencere, som snyder på den ene eller anden måde, på 47 procent.

Ifølge Politiken kan influencerne blandt andet købe sig til falske følgere og kommentarer eller deltage i såkaldte engagement pods, hvor en gruppe Instagram-brugere booster hinandens profiler ved at kommentere og synes godt om hinandens indhold.

Mange snyder med deres følgertal for at kunne kræve flere penge fra virksomheder for at reklamere for dem.

Hvis en virksomhed tror, at den køber adgang til 20.000 følgere, men 8000 af dem viser sig at være bots og slet ikke virkelige, så er det jo grænsende til falsk markedsføring, siger Christian Hannibal, som er digitaliseringspolitisk chef i DI, til Ritzau.

- Det er bedrøveligt, må man sige, for influencers sælger adgang til nogle følgere.

- At være influencer er lidt en ny forretningsform, og jeg tror, man har glemt at tage nogle af fortidens dyder med sig.

- Som avis skal man også have styr på sit oplagstal, når man vil sælge reklameplads, og det skal man også, når man er influencer, siger han.

I Europa er det generelt 53 procent af influencerne, som snyder med følgertallene.

Hos foreningen Danske Bloggere mener man, at virksomhederne også bærer en del af ansvaret.

- Det er utroligt ærgerligt for hele vores branche, at så mange snyder, for selvfølgelig skader det hele branchen, at nogen ikke kan opføre sig ordentligt.

- Først og fremmest har influencerne ansvaret, for man bedrager virksomhederne og indgår aftaler på falske forudsætninger. Men for virksomhederne er det også ret enkelt at bede influencerne om at få data og på den måde se, om det er ægte følgere eller ej, siger Lisbeth Kiel, som er forkvinde for Danske Bloggere, til Ritzau.

