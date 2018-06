Halvdelen af Toftegårdsgrundene er solgt

FREDERIKSHAVN: På Toftegårdens ryddede arealer mellem Sønderjyllandskvarterets og Tøndervejskvarterets gule og hvide parcelhuse fra 70’erne er der netop udstykket 25 parcelhusgrunde.

Parcelhusgrundene er byggemodnet hen over foråret foråret og allerede inden grundene er annonceret til salg, er flere end halvdelen af grundene solgt.

- I øjeblikket har vi kun 12 grunde tilbage, så det er gået stærkt, erkender ejeren, tømrermester Willy Larsen, Tamborg&Larsen.

Prisen varierer alt efter grundens placering og størrelse og ligger på mellem en halv million og godt 600.000 kroner.

Udstykningen er sket gennem selskabet Toftegården Aps., som Willy Larsen ejer, og købere behøver ikke bestille hus hos Larsen&Tamborg for at kunne erhverve en grund.

Laden har høj bevaringsværdi og bliver, som den eneste af den firlængede gårds bygninger, bevaret.

Laden skal istandsættes og have nyt tag, som passer bedre til kampestensmurene end det gamle eternittag, fortæller Willy Larsen.

På en mindre del, ved siden af laden, vil Willy Larsen opføre ti små rækkehuse.

Rækkehusene bliver udbudt til salg som færdigt byggeri.

Han regner med, at de bliver efterspurgt af især ældre, som ikke længere ønsker at bo i parcelhus med stor have.