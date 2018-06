Hamp i kolonihaven

THISTED: Bestyrelsen hos kolonihaveforeningen Amager i Thisted satte efter deres sidste bestyrelsesmøde 13. juni et opslag op ved indgangen til haven, hvor punkt et kort og godt beskriver, at det altså er forbudt at dyrke hamp i haverne. Bestyrelsen har nærmest grebet fat om nældens rod, for i løbet af torsdag bliver planterne fjernet rub og stub.

- Vi bliver simpelthen nødt til at reagere på det, når vi ser hampplanter, siger Peter Christensen, der siden sommeren 2017 har været formand for foreningen.

Bestyrelsen har sat fredag som deadline - ellers vil der komme en politianmeldelse.

- Vi tager hånd om sådanne sager, for vores regler skal overholdes, siger Peter Christensen.

Det drejer sig om fem planter.

- Så der er altså ikke været tale om en forsyning af hele Thylejren, siger Peter Christensen.

Der er en enkelt borger, som har plantet et alternativt staudebed, men i følge Peter Christensen, er det ikke første gang.

- Det har stået på i mange år, men nu skal det stoppe. Vi ønsker ingen ballade, så det er altså sidste gang med hamp hos os, siger han.