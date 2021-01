Efter dødsfald: Han bliver den nye førstemand

VESTHIMMERLAND:Det bliver socialdemokraten Anders Kjær Kristensen, der tager over på den magtfulde post som formand for Vesthimmerlands Kommunes tekniske udvalg. Det sker efter hans partifælle, Uffe Bro, der gennem tre år har været formand for udvalget, døde mellem jul og nytår.

Udpegningen kommer formelt til at ske på et kommende ekstraordinært møde i teknisk udvalg, men i henhold til konstitueringsaftalen efter sidste kommunalvalg sidder Socialdemokratiet på posten - og derfor ligger det på forhånd fast, at Anders Kjær Kristensen overtage posten.

Samtidig indsætter partiet Mikael Lisbjerg Toft i teknisk udvalg, så partiet fortsat sidder på to poster i udvalget.

SÅDAN FORDELES POSTERNE EFTER UFFE BROS DØD Teknik- og miljøudvalget: Før Uffe Bro (formand) OG Anders Kjær Kristensen. Nu Mikael Lisberg Toft og Anders Kjær Kristensen (bliver valgt til ny formand) Vesthimmerlands Forsyning: Før Anders Kjær Kristensen med Uffe Bro som personlig stedfortræder. Nu Mikael Lisberg Toft med Doris Lauritzen som personlig stedfortræder Oudrup Deponi: Før Uffe Bro (formand) med Anders Kjær Kristensen som personlig stedfortræder. Nu Anders Kjær Kristensen med Mikael Lisberg Toft som personlig stedfortræder. Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre overfarten: Før Uffe Bro. Nu Anders Kjær Kristensen Bevillingsnævnet: Før Doris Lauritzen med Uffe Bro som personlig stedfortræder. Nu Doris Lauritzen med Per Jensen som personlig stedfortræder Limfjordsrådet: Før Jens Lauritzen med Uffe Bro som personlig stedfortræder. Nu Jens Lauritzen med Mikael Lisberg Toft som personlig stedfortræder. Nordjyllands Trafikselskab: Før Niels Krebs Hansen med Uffe Bro som stedfortræder. Nu Niels Krebs Hansen med Anders Kjær Kristensen som stedfortræder Valgbestyrelsen for folketingsvalg – Himmerlandskredsen og valgbestyrelsen ved valg til Europaparlamentet: Før Palle Jensen med Uffe Bro som stedfortræder. Nu Palle Jensen med Doris Lauritzen som stedfortræder Valgbestyrelsen ved kommunale valg: Før Palle Jensen med Uffe Bro som stedfortræder. NuPalle Jensen med Doris Lauritzen som stedfortræder. VIS MERE

Mandag afholdt byrådet i Vesthimmerland et ekstraordinært møde, og her kom Mikael Lisbjerg Toft ind i byrådet som stedfortræder for Uffe Bro. Det betyder, at han kan indkaldes til det ekstraordinære møde i teknisk udvalg.

Proceduren bliver nu sådan, at næstformanden i teknisk udvalg, Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen, indkalder til det ekstraordinært møde i udvalget for at få pladserne besat.

- Man kan sige, at Anders Kjær ”rykker frem i bussen” - på en tragisk baggrund. Det har vigtigt for os at opretholde vores politiske arbejde i fagudvalgene og ikke lave for mange ændringer for at få kabalen til at gå op, siger Asger Andersen, der er gruppeformand i byrådet for Socialdemokratiet.

- En balancegang

Asger Andersen lægger ikke skjul på, at dagene efter Uffe Bros død har været en balancegang for partiet.

- Det har selvfølgelig vigtigt for os at få udpeget efterfølgere til pladserne efter Uffe Bros død, men samtidig har det også været vigtigt for os at udvise den fornødne respekt og vente med at melde ud til efter Uffes bisættelse, siger Asger Andersen til NORDJYSKE Medier.

Et minuts stilhed

På det ekstraordinære virtuelle byrådsmøde mandag blev der holdt et minut stilhed for Uffe Bro.

Inden havde borgmester Per Bach Laursen (V) udtalt mindeord over Uffe Bro, og han lagde han ikke skjul på, at han blev stærkt chokeret, da han 30. december om formiddagen blev ringet op af Uffe Bros hustru, Britta, der fortalte, at Uffe Bro var gået bort får timer inden.

» Med Uffe Bros død har Socialdemokratiet lidt et stort tab, men det har hele byrådet også, ja, hele Vesthimmerland. Per Bach Laursen (V), borgmester i Vesthimmerland

- Så sent som 23. december talte jeg med Uffe Bro for at drøfte et par sager. Han lå på sygehuset, og han glædede sig over de blomster fra byrådet, som han lå og kiggede på. Han kaldte dem sit juletræ i år.

- Med Uffe Bros død har Socialdemokratiet lidt et stort tab, men det har hele byrådet også, ja, hele Vesthimmerland.

- Uffe Bro styrede teknisk udvalg med sikker hånd i de tre år, han havde formandsposten.

- Vi kommer også til at savne ham og hans humør. Æret være Uffes minde, lød det fra Per Bach Laursen, som samtidig sendte varme tanker til familien.

Anders Kjær Kristensen, som nu bliver ny formand for teknisk udvalg, er til daglig pedel på Vestrup Skole i Vesthimmerland. Han blev nyvalgt ved kommunalvalget for tre år siden.