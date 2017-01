FRANKRIG: Efter en langtrukken afstemning blev det i sidste ende den 63-årige konservative italiener Antonio Tajani fra EPP-gruppen, der nu kan kalde sig ny formand for EU-Parlamentet.

Først efter fire afstemningsrunder, hvor de i alt seks opstillede kandidater efterhånden blev sorteret fra, formåede italieneren at skabe et absolut flertal.

Han fik et snævert flertal på 351 stemmer i parlamentet, der har 751 medlemmer.

Der blev afgivet 730 stemmer i alt. 80 blev erklæret for ugyldige. Resten af stemmerne gik til den socialdemokratiske kandidat, Gianni Pittella.

- Tag en tudekiks

Bendt Bendtsen er medlem af EU-Parlamentet for de Konservative og dermed partifælle til Tajani i EPP-gruppen.

Han er glad for valgsejren, men beklager en uskøn valgdebat op til formandsvalget, hvor samarbejdet mellem fløjene er brudt sammen.

- Jeg håber, at det tabende parti nu tager en tudekiks og kommer i arbejdstøjet, når den her giftige debat er overstået, for vi har et behov for at skabe resultater, siger han.

/ritzau/