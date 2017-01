AGGER: Hvor frit skal bølgerne have lov til at regere på stranden.

Spørgsmål er ivrigt drøftet, siden stormen Urd i juledagene tog en ordentlig bid at klitten mellem høfde 96 og 97 nord for Agger.

Lige her er det smalleste sted mellem havet og Flade Sø, og lokalt er det opfattelsen, at havet har lidt for frit spil.

68-årige Lars Mikkelsen, Agger, er den sidste nulevende ansatte fra det gamle VBV, Vandbygningsvæsenet, som tidligere stod for kystsikring og høfdebyggeri på de danske kyster. Også ved Agger.

- Jeg tror, at mange har en forventning om, at man kan stoppe havet. Men så enkelt er det ikke. Det gamle VBV gjorde det godt, men kunne heller ikke levere 100 procents løsninger. Kysten har altid flyttet sig og afvejningen var, hvor og hvor meget, der skal holdes på det, der er, og hvordan man fanger det, der kommer, siger Lars Mikkelsen.

Tidligere opstod der også skader på høfder og skråningssikringer, fortæller han.

- Men vi var vant til, at de blev udbedret. Det klarede VBV. I dag har mange en oplevelse af, at det nuværende Kystdirektorat lader stå til. Det giver reaktioner, for folk herude føler, at man lader noget forfalde, som er bygget op af vores egne slægtninge gennem generationer, siger Lars Mikkelsen som mener, at tingene er et sted mellem naturens frie kræfter og menneskelig kontrol, men at balancen er tippet til naturens fordel.

- Vi diskurerer kystsikring, fordi det optager os og fordi vi ved, at det ikke er noget, man bare laver. Det er en fremadrettet indsats, der koster penge, siger han.