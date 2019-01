Han kender hvert et hul i vejene: Vangsgaard blev fejret

MORS: Det er sjældent, at en politiker kan fejre 25 års jubilæum, men det kan Morsø Kommunes nuværende viceborgmester Viggo Vangsgaard (S). Han har siden 1994 haft politisk indflydelse på udviklingen på øen, blandt andet som formand for flere udvalg, og den indsats fik han ros for, da jubilæet i går blev markeret ved en reception på rådhuset.

At Viggo Vangsgaard er en politiker, der har gjort sig gældende inden for stort set alle områder i det politiske system, kom tydeligt frem i talerne. Partifællerne Jakob Kortbæk, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, og Lauge Larsen, tidligere borgmester og nuværende regionsrådsmedlem, betegnede ham i deres taler begge som ”Mr. Teknik”, mens borgmester Hans Ejner Bertelsen blandt andet fremhævede, at Viggo Vangsgaards hjerte banker for dem, der har det svært.

- Du har styr på dine holdninger på den gode måde. Du har varme, mod og energi til at følge dine ideer, og samtidig får ideologien ikke lov at spærre for en god løsning, fremhævede Hans Ejner Bertelsen, der fastslog, at Viggo Vangsgaard har meget at være stolt af.

- Listen over poster, hvor du har repræsenteret Mors, er rigtig, rigtig lang. Det er ikke underligt, at du også er et kendt ansigt uden for øen, sagde borgmesteren, der det seneste år også har haft et tæt samarbejde med Viggo Vangsgaard i bestyrelsen for Morsø Forsyning.

Lauge Larsen fremhævede blandt andet jubilarens enorme lokalkendskab:

- Der er ikke et hus, et dræn, et hul i vejen, en mast, et trafiklys, en fodboldbane eller en naturgasledning, du ikke kender, sagde han.