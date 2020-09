Han mindes stadig ondskaben: Barn i japansk kz-lejr

SINDAL:Det er længe siden, nærmest et helt liv, men billedet af japaneren med det store skæg og de onde øjne står helt klart.

Nok er det 75 år siden, at Palle Kiær sidst så ham, men mindet om ondskaben forsvinder ikke.

For det er ikke nogen overdrivelse at kalde Yamada for ond. Han var kommandant i en japansk koncentrationslejr, og han bestemte alt - også om Palle Kiær og hans mor skulle overleve.

- Det er ham, jeg husker bedst fra de år. Ham var jeg ufatteligt bange for, når han gik rundt i lejren med sin knortekæp. Så var det med at gøre sig usynlig, for ellers kunne det gå galt.

Det gik ikke galt, heldigvis. I dag bor Palle i Sindal, og her er der kaffe, snaps og rullepølse på bordet under interviewet.

Koncentrationslejren er på alle måder langt væk i både tid og geografi, men det er den tid og de år, vi skal tale om. For det er en oplevelse, der stadig fylder og betyder noget.

Lejren lå nærmest på den anden side af kloden - på en mindre ø i Indonesien - og i dag sidder Palle Kiær i sit hus i Vendsyssel, og kan se tilbage på et liv, der har givet ham tre børn, flere børnebørn, en lang karriere i byggebranchen og et ægteskab så langt, at det er år siden, at de fejrede deres guldbryllup.

Det har helt bestemt ikke været noget dårligt liv.

Slet ikke, fortiden taget med i betragtningen, for oplevelsen dengang var af den slags, der kan ødelægge liv - også selvom man overlever i første omgang.

Hvad tror du, at det har betydet for dit liv?

- Det er svært at svare på. Men det betød meget for min mor. Det gjorde det.

Det gjorde det muligvis også for Palle, men præcist hvordan og hvor meget, er det kun ham selv, der ved. Og sådan bliver det ved med at være. Han fylder 80 i februar næste år, og efter så langt et liv er der ingen grund til at begynde at rode i alt for følsomme detaljer.

Han har aldrig været i terapi, i det omfang oplevelserne er blevet bearbejdet har han selv gjort det. Det er ikke noget, der er blevet snakket meget om - hverken dengang eller nu.

- Jeg har da snakket med med min kone om det. Men måske ikke så meget, siger han.

Overlevelse

At Palle og hans mor overlevede skyldes lige del held, vilje og tilfælde. For nok er de japanske koncentrationslejre ikke gået over i verdenshistorien på samme måde som de tyske, for japanerne drev ikke lejre i samme skala, og der foregik ikke noget systematisk folkemord i de japansk-drevne lejre.

Ingen blev gasset ihjel, der var ikke SS-vagter, og der var slet ikke nær så mange fanger.

I alt blev 130.000 europiske civile, der boede i de japansk besatte områder, sat i lejrene. 50.000 mænd, 42.000 kvinder og 40.000 børn. De fleste af dem var hollændere, men også andre europiske nationaliteter røg med.

Men forholdene i de japanske var ikke meget bedre. Rigtig mange kom aldrig ud af lejrene med livet i behold.

At Palle Kiær endte i en af dem skyldes en far med udlængsel og eventyrlyst. Knud Kiær var født i Århus, men han ville gerne se mere af verden, så da han af sin arbejdsgiver, Oliefabrikken, fik tilbuddet om at arbejde under mere eksotiske himmelstrøg, slog han til.

Han blev udstationeret på øen Sangir, der dengang var en del af Hollandsk Indien - en koloni, der simpelthen var ejet af firmaet Nederlandske Ostindiske Kompagni.

Eneste formål med kolonien var enkelt: Tjen penge og udnyt landets ressourcer til at øge europæisk velstand.

En af ressourcerne var kokosnødder, og det var dem, Knud Kiær blev sendt ud for at skaffe. Det tørrede kød - kopra - blev brugt til produktion af margarine og sæbe.

Det var et liv i luksus, der ventede på Knud Kiær, der han ankom efter den lange rejse. Europæerne var den absolutte overklasse, og Kiær fik et af de få murstenshus på øen.

Under en orlov, hvor han var hjemme i Danmark, mødte han Ellen Margrethe på Oliefabrikken. Hun var født i Aalborg, men havde også samme længsel efter at se mere af verden, så hun endte faktisk med at sige ja, da der en dag kom et frieri via brev. Knud var rejst tilbage til Fjernøsten, men kunne ikke glemme den kvinde, han kort havde mødt i Århus.

Hun pakkede sine ting og tog afsted ud i det ukendte. Dengang var Indonesien ikke et sted, der kunne nåes på otte timer i luften - i 1937 tog det omkring tre måneder ombord på forskellige skibe inden hun ankom til øen Sangir.

Godt liv

I de første år havde parret et godt og sorgløst liv - som taget ud af en britisk serie om livet i overklassen. Der var tjenestefolk til det grove og fritiden blev brugt i fornøjeligt selskab med de andre europæere i området. Der blev spillet tennis, bridge og drukket sun-downers.

I foråret 1940 blev Ellen Margrethe gravid med Palle, og alt så lyst ud for familien.

Men hjemme i Europa var tingene alt andet end sorgløse. Anden Verdenskrig begyndte, og derfor måtte parret droppe en planlagt orlov til Danmark - i stedet tog de til USA.

De vendte tilbage til Indonesien - overbeviste om, at krigen ikke ville nå deres paradis.

Men det gjorde den. I december 1941 angreb japanerne den amerikanske flådebase Pearl Harbor på Hawaii, og samtidig begyndte japanerne at besætte stadig flere områder i Fjernøsten. Det ramte også Familien Kiær.

I april 1942 kom japanerne til øen og tog alle europæere til fange. I første omgang blev de spærret inde i en lille pavillon, men få dage efter blev de beordret ned til stranden. Her blev de omrking 35 europæere sat i nødtørftige lastepramme, og så gik turen ellers ud på åbent hav. I tre døgn - om dagen under en stegende sol - sejlede de. Palle sad i en hjemmelavet rygsæk på hans mor.

Her ligger Sangihe Island Grafik: Christian Made Hagelskjær

På øen Menado blev familien adskilt. Faren blev sendt i en lejr kun for mænd, mens moren og Palle blev sendt til kvindelejren.

Forholdene var elendige. De skulle bo sammen med 58 andre i en skole, der ikke var andet end et klasselokale. Heldigvis havde Palles mor nået at pakke to ting, der var med til at sikre deres overlevelse. Vigtigst var et moskito-net, der beskyttede dem mod malaria-myggene, og så madrassen fra barnevognen. Så havde de to - modsat de fleste andre - trods alt noget, der kunne sikre dem bare lidt varme om natten.

Ingen af fangerne var vant til, at livet også kunne være en kamp for overlevelse. Maden var elendig og hver dag den samme. Japanerne kom ind i mellem med sække fyldt med mere eller mindre fordærvet majs. Eneste anden mad var lidt grøntsager, som fangerne selv havde dyrket.

Enkelte af kvinderne og de største børn begyndte derfor i desperation at snige sig ud om natten på jagt efter kokosnødder og bananer.

Hvis de blev opdaget af de japanske vagter, fik nogle tæsk og pisk, andre blev bundet til en pæl og skulle stå der nogle gange i et hel uge - uden mad og drikke.

Palle og hans mor sad i lejren indtil marts 1944, hvor de blev flyttet til en anden lejr. Her var der kun hytter bygget af bambus, og de gav ikke den store beskyttelse mod hverken troperegn eller den bagende sol.

Kun på et punkt var forholdene lidt bedre: Japanerne havde brug for flere soldater, og derfor var kontrollen med fangerne ikke så fintmasket.

Rigeligt med slanger

- Jo dårligere det gik japanerne på fronterne, jo mere ondskabsfulde blev de over for os. I det sidste år holdt vi faktisk udelukkende livet oppe ved hjælp af kokosnødder, som vi om natten sneg os ud for at hente. Havde vi ikke haft dem, var vi utvivlsomt døde af sult og vitaminmangel. Også slanger og græshopper spiste vi rigeligt af, fortalte Palles mor i et interview med Aalborg Amtstidende, da hun endelig var kommet tilbage til fødebyen.

Den havde hun ellers opgivet at se igen - men hun og de andre fanger fik håbet tilbage, da amerikanske bombefly begyndte at dukke op på himlen i september 1944.

- Jeg husker tydeligt det sidste halve år i lejren. Især flyvemaskinerne, der kom oftere og oftere. Dem var jeg bange for. De larmede, og jeg troede, at det var en slags onde, sorte fugle. Det hjalp ikke, at min mor forsøgte at forklare mig, at de var et godt tegn.

For det var de. I august 1945 kapitulerede japanerne endelig, og fangerne kunne nu forlade lejren frit.

- Vi fik kød den dag. Jeg kan huske, at det for mig smagte som det lækreste og mest fantastiske mad, jeg nogensinde havde fået.

I virkeligheden var det dog ikke helt så fantastisk. For kødet var - som hans mor senere fortalte ham - kun små stykker fra et tyrehoved.

Dagene omkring befrielsen var også her en lykkelig tid - et par dage senere kom også Palles far til lejren. Han så syg ud, mindes Palle, men havde trods alt overlevet. Det havde omtrent halvdelen af de mænd, der sad i hans lejr, ikke.

Men den store gensynsglæde var der ikke for Palles vedkommende. Han kunne ikke huske sin far og var - fortæller han - faktisk bange for ham.

De blev boende endnu to uger i lejren. Først da der midt i september endelig kom amerikanske og australske soldater til øen, kunne de komme væk.

De blev sejlet til en stor amerikansk militærbase. Her var Palle flere gange indlagt på hospitalet, fordi han havde svært ved at spise normal mad.

Palle og hans mor var på basen helt frem til december. Faren var efter kort tid rejst tilbage til den indonesiske ø, opsat på at genoptage sit arbejde med kokosnødder. I julemåneden rejste moren og Palle afsted til faren.

Svært gensyn

- Jeg mindes det som en vidunderlig tid. Vi boede i et stort hus ned til stranden, og der manglede ikke noget. Men desværre var det ikke lige så vidunderligt for mine forældre. Jeg vidste det jo ikke dengang, men de havde svært ved at finde hinanden igen. De brutale oplevelser havde skilt dem ad.

Lang tur hjem

Faren ville blive i Indonesien, mens moren ville tilbage til Danmark. Godt nok blev parret først officielt skilt i 1948, men i realiteten blev de det i januar 1946. For her rejste Ellen Margrethe med Palle til Australien. I Sydney sørgede ØK for både penge og lejlighed til mor og søn. De blev i den australske storby i næsten et halvt år - længere tid end nødvendigt, for moren ville gerne have lidt ekstra tid til at komme ovenpå.

Men en sommerdag sagde de farvel til Australien og gik ombord på et skib, der i august 1946 endelig kom til Danmark og Aalborg. Palle kunne dengang flydende hollandsk og noget engelsk, men til gengæld kun få ord på dansk, så da han få dage efter hjemkomsten begyndte i 1. klasse på Nørresundby Realskole var det var op af bakken i skolegården.

Men det var en anden tid - uden skolepsykolog, hjælpelærere og støttepædagoger. Ville Palle være med i legen, måtte han lære dansk og hurtigst muligt blive som de andre børn.

Det blev han - i dag husker han ikke, at det skulle have været særligt svært at lære sproget, heller ikke at det skulle have været nogen større udfordring at falde til i et land, han aldrig havde været i før.

Hvad der skete i kz-lejren, blev der ikke snakket meget om - kun lidt med hans mor, men det stoppede, da hun mødte en ny mand.

- Han ville ikke høre om det, og slet ikke tale om det. Måske var han jaloux eller også ville han bare ikke mindes om, at hans kone havde den fortid. Jeg ved det ikke, for jeg fik aldrig spurgt ham om det.

Knud Kiær blev boende i Fjernøsten, hvor han blev gift med en indonesisk kvinde. Ellen Margrethe blev boende i Aalborg.

Japaneren med det lange sorte skæg levede ikke længe efter befrielsen. Han blev dømt til døden ved hængning.