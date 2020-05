Han ville fotografere pilleæsken, men stak af med stærk medicin

HURUP:En cirka 30-årig mand havde fredag eftermiddag held til at stikke af fra apoteket i Hurup med en pakke stærke smertestillende piller.

Der var tale om 100 tabletter af mærket Oxycontin 80 mg, et morfinlignende præparat til en pris af 2000 kroner.

Efter alt at dømme har den samme mand turneret til flere andre jyske apoteker, hvor han har bedt om at få udleveret samme type piller, fortæller lokalpolitiet i Thisted.

Der er naturligvis tale om receptpligtig medicin, som ikke ligger fremme på apotekerne. Men manden bad om at se præparatet, så han kunne fotografere det. Forklaringen var, at han havde en bedstemor med brækket ryg og stærke smerter. Men i stedet for at tage et foto, snuppede han pillerne og forsvandt hurtigt ud af døren.

- Han var meget velformuleret, og der var ikke noget mistænkeligt ved ham. VI har jo den holdning, at vi er her for folk med smerter og sygdomme. Det har han desværre udnyttet, og det var en meget voldsom oplevelse for den pågældende medarbejder, fortæller apoteker Laia Ribera-Jäger.

Hun mener, at rækken af tyverier kan være udtryk for, at narkomisbrugere i en tid med lukkede grænser ikke kan få deres stoffer ad de normale kanaler.

Manden beskrives som ca. 175 centimeter høj. Han talte rigsdansk og var iført mørke bukser og en mørk, uldagtig jakke. Tyveriet i Hurup skete kort før klokken 15 fredag. Manden blev set løbe fra apoteket i retning mod p-pladsen ved elværket i Hurup.