Handelsskib med 22 indiske besætningsmedlemmer er forsvundet

Et handelsskib med 22 indiske besætningsmedlemmer om bord er forsvundet i Guineabugten ud for den vestafrikanske kyst.

Det meddeler Indiens udenrigsminister, Sushma Swaraj, på Twitter.

Fartøjet, "The Marine Express", har været forsvundet siden fredag. Det ejes af det hongkongbaserede selskab Anglo-Eastern.

Skibet blev sidst set ud for Benins farvand, oplyser Anglo-Eastern i et tweet. Herefter mistede selskabet kontakten.

Det er uklart, hvorfor kommunikationen er ophørt.

En eftersøgning er undervejs med hjælp fra nigerianske og beninske myndigheder, tilføjer Anglo-Eastern.

Det engelsksprogede indiske medie Times of India skriver, at der er en høj risiko for, at skibet, som var læsset med benzin, er blevet kapret.

Guineabugten oplever i stigende grad problemer med pirater, som stjæler gods og kræver løsepenge. Det til trods for at pirateri falder på verdensplan.

Tal viser, at en række skibe i området var mål for piratangreb i 2017.

Der var blandt andet ti kidnapninger, hvor i alt 65 besætningsmedlemmer blev taget til fange i eller omkring nigeriansk farvand.

Globalt set meldte 16 fartøjer, at de var blevet skudt imod. Syv af skudepisoderne fandt sted i Guineabugten.

/ritzau/Reuters