BRØNDERSLEV: Danske Handicaporganisationer i Brønderslev har ikke fået medhold i en klage til Statsforvaltningen over, at organisationerne ikke er blevet hørt i sager, der vedrører handicapområdet.

Statsforvaltningen slår fast, at Brønderslev Kommune har handlet i overensstemmelse med den lovgivning, der er.

Handicaporganisationerne har fremlagt flere konkrete sager, hvor organisationerne hævder, de ikke er blevet hørt, og de har bedt Statsforvaltningen indskærpe reglerne over for Brønderslev Kommune. Handicaporganisationerne mener, at de har krav på at blive hørt i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

Statsforvaltningen er ikke af den opfattelse, at der skal påtales noget over for Brønderslev Kommune.

Ifølge Statsforvaltningen er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om Handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål.