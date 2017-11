Hanstholm Havn gør klar til flere fisk

HANSTHOLM: En række aktører på Hanstholm Havn går nu i gang med at udvikle et stort projekt, der skal sikre havnens status som Europas førende på konsumfiskeri.

Målet er at skabe topmoderne faciliteter til fiskeauktion, forarbejdning og håndtering af konsumfisk. De skal sikre, at fiskens vej fra hav til forbruger bliver så kort som overhovedet muligt.

Hvordan det konkret skal ske, er der nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra projektets deltagere til at finde ud af. De skal være klar med et forslag inden 1. juli næste år.

Projektet ligger i forlængelse af den stort anlagte udvidelse af Hanstholm Havn, som går i gang nu og ventes afsluttet i 2020.

- Havneudvidelsen betyder, at der bliver meget mere kajplads, og at det bliver muligt for større fiskefartøjer at anløbe havnen. Vi forventer, at der efter udvidelsen vil blive landet konsumfisk for en milliard kroner i Hanstholm om året mod i dag 800 millioner kroner. De mængder skal vi være parate til at håndtere - på den bedst mulige måde, siger Niels Clemensen, direktør for Hanstholm Havn.

- Forbrugerne efterspørger i stigende grad fisk, der er fanget og behandlet efter bæredygtige principper. Den efterspørgsel skal vi være klar til at imødekomme, og det skal de nye faciliteter være med til at sikre, tilføjer han.

Den økonomiske ramme for det nye projekt er ikke fastlagt. Niels Clemensen forventer, at der dannes et aktieselskab med en række virksomheder og havnen som ejere, og at det selskab vil stå for byggeri og drift af de kommende faciliteter.

Foreløbig er den fysiske placering det eneste konkrete, der er fastlagt omkring projektet. Faciliteterne skal laves i det område, hvor den nuværende fiskeauktion ligger.