Hanstholm Skole har knækket koden

HANSTHOLM: Mentor, motivation og mål i små bidder er nogle af de metoder, der har fået 9. klasse på Hanstholm Skole til at klare sig betydeligt bedre ved afgangs- prøven i år - i forhold til tidligere.

Helt præcist er karaktergennemsnittet i dansk og matematik forbedret med 36 procent i forhold til årgang 2015-16.

- Det er simpelthen helt vildt, siger Nils Cassøe Jepsen, der er skoleleder på Hanstholm Skole.

Skolen er ikke kommet sovende til det. Der har været igangsat et stort udviklingsarbejde, efter at skolen blev udvalgt til at deltage i det program for elevløft, som undervisningsministeriet satte i gang med virkning fra dette skoleår.

Ledelsen erkender, at lærerne har været udsat for et kæmpe pres for at løfte eleverne på Hanstholm Skole.

Derfor er der også en høj grad af anerkendelse fra ledelsens side.

- Vi er så stolte af lærerne og det kæmpe stykke arbejde, som de har lavet sammen med eleverne, siger Nils Cassøe Jepsen.

Skolen får nu en bonus på 1,3 mio. kr. fra staten for at have nået målet om at hæve karaktergennemsnittet med mindst fem procent.