HIRTSHALS: Hanstholm-trawleren HM 341 Sara V gik torsdag morgen ned på en position 22 sømil fra Hirtshals. Søværnets Joint Operations Centre (JOC) i Aarhus fik meldingen klokken 8.05, men nåede i øvrigt aldrig at blive en del af selve redningsaktionen i forbindelse med forliset.

Besætningen fra Sara V blev nemlig bjærget om bord på Hirtshalskutteren HG 75 Nicoline, der befandt sig i nærheden.

Vagtholdslederen fra JOC oplyser, at Søværnet holder øje med positionen, hvor Sara V gik ned, for at se, om vraget lækker olie. Vraget af Sara V ligger på så dybt vand, at det ikke udgør nogen fare eller gene for skibsfarten,

Det er nu op til Den Maritime Havarikommission at undersøge forliset og konkludere - om muligt - hvad der har forårsaget det.