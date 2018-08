Happening: Monumenter i Aalborg får sørgebind

AALBORG: Når du står op mandag morgen, vil en række af byens monumenter have sørgebind på.

Det er organisationen Sex & Samfund, der vil gøre os opmærksomme på, hvordan vores normer påvirker andre mennesker.

Happeningen er et led i Sex & Samfunds kampagne #normicide, som skal sætte fokus på, at det fortsat kan være udfordrende at være homo-, biseksuel eller transperson, fordi de falder udenfor de gængse normer. Dobbelt så mange LGBT-personer har f.eks. selvmordstanker, hvis man sammenligner med resten af den danske befolkning.

