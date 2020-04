Har du effekter fra den kolde krig?

REBILD:Nordjyllands Historiske Museum efterlyser nu genstande fra den kolde krig til en udstilling i det nye museum ved Regan Vest.

Indsamlingskampagnen henvender sig først og fremmest til folk, der var politisk aktive under den kolde krig på den ene eller den anden fløj, og som måske har gemt noget af materialet fra dengang.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Historier fra begge fløje

Under Den Kolde Krig var de politiske fronter i Danmark trukket skarpt op. Konflikten mellem stormagterne USA og Sovjet affødte et hav af ideologiske magtkampe og politiske fløjkrige. For nogen var det en kamp mellem det gode og det onde, for andre var det en protest mod den atomoprustning, som begge supermagter praktiserede.

Museet vil gerne fortælle historierne fra begge fløje, og derfor beder man nu danskere over hele landet om hjælp.

Effekter fra hele landet

- Regan Vest, som åbner i oktober 2021, skal være danskernes koldkrigsmuseum. Derfor er det vigtigt at kunne afspejle den underskov af protestmusik, fredsforeninger og liberale ungdomsgrupper, som befandt sig landet over. Det er også vigtigt at få indsamlet de medier, hvor de fik spredt deres budskaber, hvad enten det var gennem plakater, badges, musik, happenings, demonstrationer, kunst eller lignende, forklarer museumsinspektør Celia Simonsen, der sammen med kollega Thor Bæch Pedersen står for indsamlingskampagnen.

Indsamling via mail

Museumsfolkene skulle efter planen have været rundt i landet til forskellige byer her i april og møde danskerne, men det har Covid-19-pandemien sat en effektiv stopper for.

- Men man kan jo håbe, at folk i stedet har fået lidt mere tid til at kigge i gemmerne og finde spændende ting frem til os, siger Thor Bæch Pedersen.

Hvis man vil donere noget, skal man derfor i første omgang bruge en mailadresse, som museet har oprettet: reganvest@aalborg.dk

Her kan man sende et foto et foto af de genstande, man vil donere, samt en kort beskrivelse af, hvad det er.

Ny bygning over bunkeren

Det nye museums hovedattraktion bliver selve koldkrigsbunkeren Regan Vest, som ligger 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov. Bunkeren blev i al hemmelighed bygget under den kolde krig for at huse regering og embedsmænd i tilfælde af en atomkrig.

Desuden består museet af en ny velkomst- og udstillingsbygning, og det er her, museet får brug for danskernes materiale om den kolde krigs fløjkrige og ideologikamp, som den kom til udtryk i tiden efter 2. verdenskrig og op til 1991.