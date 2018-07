Har du først sommerferie senere: Sådan bliver vejret i resten af juli

AALBORG: Hvis du allerede har sommerferie, så klager du formentlig ikke over, at der er sol og varme på programmet. Men hvis du venter med sommerferien til senere på måneden, så overvejer du formentlig, om det gode vejr kan holde så længe.

DMI har kigget nogle uger frem i tiden, og holder prognosen, så kan du ånde lettet op. I hvert fald, hvis ønsket er sol i ferien.

I denne uge, uge 27, får vi tørt og solrigt vejr - men rosen er ikke uden torne. Fra torsdag får vi op til hård vind, ved Vestkysten helt op til kuling.

Hvis feriemålet er ved Vesterhavet, vil der være dage med flere skyer og temperaturer omkring 20 grader. Holder du ferien i andre dele af Danmark, så kan du nyde op til 25 graders varme.

I næste uge, uge 28, bliver det også tørt og overvejende solrigt med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Det bliver varmest ved østvendte kyster, mens Vestkysten får det knap så varmt. Vi får en del vind fra vest og nordvest, og især nordpå i landet får vindsurferne gode dage.

Sidst i uge 28 bliver det formentlig endnu varmere, op mod 30 grader.

Begynder din ferie i uge 29 eller 30 antyder prognoserne, at der stadig vil ligge et højtryk vest for Danmark, så heller ikke her er der udsigt til regn.

Nordvesten-vinden sørger for solrigt vejr med temperaturer noget over normalen på mellem 20 og 25 grader. Hvis højtrykket rammer Skandinavien kan vi få en varmebølge, eller måske en hedebølge.

I slutningen af perioden vil højtrykket måske forskydes længere mod vest eller nordvest - i så fald vil det give lidt køligere vejr og mulighed for byger.