Har du også sukket over køen i dette belastede kryds? Nu bygges det helt om

AALBORG: Trafikken klumper sig sammen i et af de store og stærkt trafikerede vejkryds i Aalborg.

Men efter lidt tilløb tager Aalborg Kommune nu hul på en større ombygning, som gerne skulle afhjælpe trængslen og minimere risikoen for uheld.

Det drejer sig om krydset, hvor Hobrovej møder Skelagervej og Over Kæret. Mellem disse to sideveje udvides krydset, så det blive firesporet. På Hobrovej og Over Kæret bygges der to-sporede venstresvingsbaner. I øvrigt bliver det lettere at svinge til venstre i alle fire retninger, fordi trafikanterne får deres egen fase - altså grøn pil - uden modkørende trafik.

Torsdag 24. maj indleder kommunen et forsøg: Trafikanter, der kører nordpå ad Hobrovej, ledes fra to til én vognbane lige før sammenfletningen med Mariendals Mølle-motorvejen.

- Målet er at undersøge, om trafikanterne fra Mariendals Mølle-motorvejen på vej mod Kærby derved får nemmere ved at placere sig i højresvingsbanen mod Over Kæret, uden at dette forstyrrer trafikafviklingen i øvrigt, forklarer Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Forsøget vil vare to til fire uger, og hvis resultatet bliver positivt, gøres ændringen permanent. Det vil i så fald ske, når hele krydset bygges om, hvilket ventes at ske efter sommerferien.

Foto: Aalborg Kommune

Derfor skal der udbygges

Ombygningen af krydset sker, fordi der er masser af trafik på Hobrovej, Over Kæret og Skelagervej. Krydset er under pres i myldretiden, og trafikken ventes kun at vokse i takt med byudviklingen i Aalborg:

- Med denne udbygning forbedrer vi trafikafviklingen og sikkerheden i et centralt kryds på en central indfaldsvej til Aalborg. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder trit med udviklingen på vejnettet, hvis byen stadig skal kunne vokse og fungere, siger stadsingeniør Svend Erik Pedersen.

Ifølge kommunen er krydset et af de mest uheldsplagede i kommunen. Det skulle der gerne ændres på med den store ombygning. Til gengæld må trafikanterne forvente en del bøvl under selve anlægsarbejdet med indsnævringer og omlægning af trafikken. Arbejdet vil foregå fra midt i august til udgangen af året.