Harald Nyborg har planer om åbning af en ny butik

THY-MORS: Det ser nu ud til, at butikskæden Harald Nyborg, der sælger alt fra værktøj til hårde hvidevarer plus det løse vil placere en afdeling i Thisted.

- Vi har kigget på vores butikker på Danmarkskortet og set, at et af de steder, hvor der stadig er et "hul", er i Thisted, siger administrerende direktør Arne Gerlyng Hansen fra Harald Nyborg A/S.

Han fortæller, at der er en gruppe investorer i gang med at forhandle med Thisted Kommune om en egnet placering i Thisted og hvis alt går vel og byggetilladelsen kommer hurtigt i hus, kan der muligvis tages et første spadestik i det tidlige forår.

- Normalt er der en byggeperiode på fem-seks måneder, siger han.

Harald Nyborg er ejet af samme koncern som også står bag Jem & Fix og den kæde åbner i oktober en helt ny butik i Thisted og nu ser Harald Nyborg på muligheden for at åbne en afdeling få hundrede meter væk.

- Vi har erfaring for, at de to butikker sagtens kan eksistere tæt på hinanden. siger Arne Gerlyng Hansen og forklarer, at vareudbuddet for det meste er forskelligt.

Blandt andet har Harald Nyborg ikke trævarer, som Jem & Fix.

- Vi oplever også, at de to butikker tiltrækker endnu flere kunder.

Han siger også, at kæden efterhånden har erfaret, at der også er økonomi i at placere sig områder med knap så mange indbyggere.

Senest er det sket i Rødekro i Sønderjylland.