Hareide: VM-billet vil krone et stort comeback

Efter et 0-1-nederlag til Montenegro i oktober 2016 så det sort ud for de danske VM-muligheder. Holdet havde tre point efter tre kampe, men siden har landsholdet ikke tabt.

Vinder Danmark samlet over Irland vil det være kronen på et flot comeback, siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde fredag i Parken forud for lørdagens første playoffkamp.

- Jeg har forsøgt i lang tid at kigge på den kamp mod Montenegro, som var meget lig den kamp, vi vandt over Armenien. Montenegro havde to skud og scorede på det ene

- Men jeg må give stor kredit til spillerne, som arbejdede videre og troede på VM. De har holdt fast i de ting, som skal give os succes fremover.

- Men tålmodighed er der ikke meget af i fodboldverdenen, og derfor var det svært ikke at blive påvirket af negativiteten rundt om os. Internt holdt vi fast, og så fik vi det eneste, der rigtig kunne hjælpe os; gode resultater.

- Vi har fået gode resultater i 2017, og i den sidste del af kvalifikationen har vi været gode, siger landstræneren.

Hareide mener, at vejen til succes mod Irland går via en tro på de evner, der har bragt Danmark fra den knap så gunstige position i VM-kvalifikationen til nu at være to kampe fra en VM-billet.

- Vi skal forsøge at være mest mulig os selv. Vi har spillere på vores hold, som er erfarne og spiller hårde, vigtige kampe hele året.

- Spillerne ved, hvad vi laver på træningsbanen. Der er ikke noget nyt, vi laver de ting, der har sikret os gode resultater på det seneste.

- Vi har selvfølgelig kigget lidt på Irland og givet informationer til spillerne, men vi har ikke overinformeret dem. Det er "same procedure" som tidligere.

- Vi er kommet til et stadie, hvor vi er kommet tæt på VM. Vi må passe på, at vi ikke smider det væk, siger Hareide.

Landstræneren må undvære reservemålmand Frederik Rønnow, der er skadet. Alle andre danske spillere i truppen er klar til kamp, siger Hareide.

Kasper Schmeichel har ikke lyst til at vurdere, hvem af Danmark og Irland der er favorit til at kvalificere sig til VM.

- Vi stoler på vores egne evner. Vi var måske små favoritter for to år siden mod Sverige, men vi så jo, hvordan det gik, siger Schmeichel med henvisning til det samlede 3-4-nederlag i de to EM-playoffkampe.

Danmark missede VM i 2014 og EM i 2016, og Christian Eriksen har ikke lyst til at tilbringe endnu en sommer langt væk fra en slutrunde.

- Jeg har været til to slutrunder, og jeg vil helt sikkert gerne til en tredje. Vi har ikke lyst til at være hjemme og se kampene på tv. Det er en lidt kedelig måde at bruge sin sommerferie på, siger den danske kreatør.

Han er udpeget som Danmarks største stjerne, og han har været et stort tema i den irske landsholdslejr i løbet af den seneste uge.

Spekulationer i den irske presse går på, om irerne vil mandsopdække ham. Det må de gerne, siger Eriksen.

- Jeg er blevet mandsopdækket et par gange før. Det generer mig ikke. Det er op til Irland at bestemme det. Hvis de gør det, så har vi andre, som kan udnytte det, siger danskeren.

/ritzau/