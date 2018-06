Hareide før Peru: Skal kunne håndtere presset

FODBOLD: Der er pres på det danske fodboldlandshold, når VM i Rusland for dansk vedkommende sparkes i gang lørdag aften med en kamp mod Peru.

Netop kampen mod Peru har længe været omtalt som en nøglekamp af landstræner Åge Hareide, fordi den kan blive retningsgivende for den videre danske skæbne ved VM.

- Jeg har med vilje bygget den her kamp op til at være den vigtigste kamp for os, for det pres skal vi lære at håndtere. Sådan er det i fodbold. Der er store krav, og jeg forlanger også meget. Vi kommer til at gå all-in, siger Åge Hareide.

Han har brugt den seneste tid til at studere de peruvianske modstandere helt i bund.

- I forhold til det, vi så fra dem i deres kvalifikationskampe, har de lavet lidt om. De står lidt lavere på banen, og deres pres er ikke helt så aggressivt, men de forsvarer sig godt og er hurtige i deres omstillingsspil, siger Åge Hareide.