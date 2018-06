Hareide har alle mand klar

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold landede mandag i Anapa, hvor danskerne kommer til at have sin base under gruppespillet ved VM i Rusland.

Tirsdag formiddag trænede holdet for anden gang på den træningsbane, der er stillet holdet til rådighed, og landstræner Åge Hareide er meget tilfreds med de forhold, der har mødt ham.

- Træningsbanen er fantastisk og en af de bedste baner, jeg har set i lang tid. Russerne gør alt, hvad de kan for, at vi kan trives, så indtil nu har det været en rigtig fin oplevelse, siger Åge Hareide.

Han kan også glæde sig over, at han råder over en skadesfri trup i forberedelserne frem til lørdagens åbningskamp mod Peru.

- Det ser fint ud. Spillerne ser ud til at være glade for både vejret og underlaget. Der var spillere, der fik nogle slag i lørdags mod Mexico, men det er ikke mere alvorligt end det, så nu kan vi have fokus på Peru-kampen.

- Vi skal koncentrere os om to ting. Hvilken indgang vi skal have til kampen, og hvordan vi undervejs skal forandre kampen, siger Åge Hareide.