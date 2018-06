Hareide: Idiotisk at satse mere

FODBOLD: Det danske landshold er klar til ottendedelsfinalerne ved VM i Rusland efter en nullert uden de store målchancer mod Frankrig.

Landstræner Åge Hareide betegner 0-0-kampen som en triumf i organisation og disciplin. Hans plan var på intet tidspunkt, at Danmark skulle satse noget som helst for at få sejren.

- Vi behøvede bare et point, så det ville være tæt på idioti at presse højere og åbne rum bagude til Frankrig.

- Vi spillede egentlig på resultatet. Vi spillede for at få 0-0, og det er jeg meget tilfreds med, siger Hareide.

- Frankrig er enormt stærke, når de kommer i omstillinger. De har fart og præcision. Så vi skulle holde os kompakte, forklarer landstræneren.

Frankrig var på forhånd garanteret en plads i ottendedelsfinalerne, mens Danmark blot skulle bruge et enkelt point.

Det viste sig dog, at selv et nederlag havde sendt Danmark videre, da Peru slog Australien i gruppens anden kamp.

- Vi havde i første omgang et mål om at komme til VM, og det næste var at komme videre fra puljen.

- Det var en hård pulje, og måske hårdere end mange troede - faktisk en af de hårdeste, hvis man ser på verdensranglisten, siger landstræneren.

- Det er stort for mig at komme videre. Det rangerer meget højt hos mig. Det er fantastisk, at vi nu får en kamp mere til at teste os selv af i og udvikle os videre, siger Hareide.

Det er formentlig Kroatien, der venter i søndagens ottendedelsfinale. Det bliver afgjort senere tirsdag aften.

- Kroatien er et meget godt hold - gode spillere. Jeg så dem i begyndelsen af turneringen, og de så stærke ud.

- Men nu går vi over i et cup-system og alt står på spil i en kamp. Så man skal være smart.

- Vi får igen brug for god organisation og individuelle præstationer. Og så må vi se, om vi skal presse hårdere på, end vi gjorde mod Frankrig, siger Hareide.