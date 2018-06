Hareide: Ikke behov for mange ændringer mod Australien

FODBOLD: Selv om det blev til en 1-0-sejr over Peru, er der i den danske VM-lejr ikke tilfredshed med præstationen i lørdagens åbningskamp ved VM i Rusland.

Så landstræner Åge Hareide forventer, at hans hold løfter det spillemæssige niveau torsdag mod Australien.

- Det handler om, at vi skal være mere rolige og turde spille. Vi skal holde fast i bolden i langt større grad, end vi gjorde mod Peru. Vi brugte måske for meget energi på at tale den kamp op til en kamp, som vi skulle vinde.

- Derfor var der mere fokus på resultatet end præstationen, men nu skal vi også fokusere på, hvad vi skal gøre spillemæssigt. Vi skal holde os til vores koncept i større grad, end vi gjorde mod Peru, lyder det fra Åge Hareide.

Han forventer dog ikke at lave mange ændringer i sin startopstilling.

- Der er ikke behov for så mange ændringer. Vi skal selvfølgelig se på, hvordan de forskellige spillere har det, men alle kender deres roller, siger han.