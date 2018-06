Hareide: Kan altid regne med 100 procent fra Dalsgaard

FODBOLD: Henrik Dalsgaard har fået fuld spilletid i Danmarks første tre kampe ved VM, og meget skal gå galt, hvis den tidligere AaB-back ikke fortsætter den trend i søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien.

For landstræner Åge Hareide har været tilfreds med det, han har fået fra Dalsgaard hidtil ved VM.

- Henrik har været solid. Han er en fantastisk fyr, som vi altid ved, at vi får en 100 procents indsats fra. De sidste år har han forbedret sig på alle mulige måder, siger Åge Hareide.

Ved VM har Henrik Dalsgaard godt nok ikke været den offensive back, man lærte at kende i AaB, men det er helt efter planen.

- Han har ikke fået lov til at gå så meget med offensivt, for det her er VM, og vi skulle sørge for, at vi kom videre fra gruppespillet, men måske kan vi slippe ham lidt mere løs nu, siger Åge Hareide.