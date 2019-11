Hareide lader pladser stå åbne til afgørende kampe

BRØNDBY:Kun 20 navne blev præsenteret, da landstræner Åge Hareide mandag udtog truppen til de afgørende kampe i EM-kvalifikationen på et pressemøde i Brøndby.

Han lader tre pladser stå åbne, da der er tvivl om Chelseas Andreas Christensen, Kasper Dolberg fra Nice og Jens Stryger Larsen fra Udinese.

- Jens Stryger Larsen og Andreas Christensen har været skadede siden kampen mod Schweiz og har ikke været i spil. Jens Stryger er frisk igen, men han har ikke trænet fuldt med endnu. Derfor følger vi op i løbet af ugen.

- Kasper Dolberg kom ind i går (søndag, red.) for Nice, og vi venter på at se, om han får tilbagefald. Andreas Christensen forventes at spille på tirsdag i Champions League mod Ajax, opremser Åge Hareide.

- Hvis der ikke er komplikationer, så forventer vi at tage de tre spillere med, tilføjer han.

I truppen fandt Hareide plads til midtbanespilleren Christian Nørgaard, der tørner ud for Brentford. Han har været udtaget før, men har stadig sin debut til gode.

- Christian Nørgaard har været med før, og han har gjort det godt for Brentford, og derfor er han kommet med igen på bekostning af Philip Billing, forklarer Hareide.

Han fandt heller ikke plads til Genoas Lukas Lerager og Nicolai Jørgensen fra Feyenoord.

Danmark får besøg af Gibraltar i Parken fredag 15. november, mens holdet rejser til Dublin for at spille den sidste kvalifikationskamp mod Irland mandag 18. november.

Danmark skal bruge en sejr over Gibraltar samt mindst uafgjort i Irland for selv at sikre EM-billetter. Glipper det, får Hareides tropper en ekstra chance i Nations League.

