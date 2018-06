Hareide lover: Vi vil angribe Kroatien

FODBOLD: Det bliver et mere offensivt dansk hold, der søndag skal forsøge at spille sig videre til kvartfinalerne ved VM, når det gælder Kroatien i ottendedelsfinalerne.

Sådan lyder det fra landstræner Åge Hareide, efter at hans hold ellers tirsdag havde succes med at forsvare sig til et point mod Frankrig.

- Det bliver anderledes på søndag. Vi vil angribe Kroatien, lyder det fra Åge Hareide.

Hans hold har mødt kritik for den defensive tilgang til kampen mod Frankrig, men det giver Danmarks norske landstræner ikke meget for.

- Landsholdsfodbold handler om resultater. VM er ikke nogen udviklingsarena. Vi udvikler os gennem resultaterne. Vi udvikler os og lærer, og vi skal blive mere kyniske, siger Åge Hareide.

Han erkender dog, at Danmark selv skal blive bedre til at håndtere spillet med bolden søndag mod Kroatien.

- Det er vi helt bevidste om, og det er noget, vi arbejder med hver dag. Jeg tror, at vi kan vise os fra en bedre side i den del af spillet, og så har vi også kvaliteten til at slå Kroatien, siger Åge Hareide.