Hareide om fysisk ramt Kjær: En af VM’s bedste forsvarere

FODBOLD: Landsholdsanfører Simon Kjær måtte slide sig igennem med store smerter i Danmarks seneste kamp mod Australien.

Den 29-årige midterforsvarer havde ondt i ryggen og hele vejen ned til venstre ben i torsdagens 1-1-kamp. Tre dage senere har kroppen det meget bedre.

- Jeg har det fint. Det er kun blevet bedre, siger Simon Kjær.

I opvarmningskampen mod Sverige forud for VM udgik anføreren med krampe, men han aviser, at kroppen generelt er slidt.

- Det er nok ikke så meget det. Jeg var ikke i kampform, da jeg mødte ind i landsholdslejren før VM. Jeg havde kun spillet en enkelt kamp op til. Og banen i Sverige betød også noget, siger Kjær.

Sevilla-spilleren vurderer i stedet, at det er omstændighederne omkring kampene til VM, der tærer ekstra meget på fysikken.

- Der er meget tænding på i de her kampe, og der er fuld koncentration, og det betyder, at man presser kroppen til det maksimale.

- Fysisk er det kun blevet bedre fra kamp til kamp, og så kan der komme en skavank hist og pist, men sådan er det, siger Simon Kjær.

Landstræner Åge Hareide undlod at bruge sin tredje udskiftning mod Australien, hvis nu Kjær pludselig havde brug for at komme ud. Hareide ville ikke risikere at spille kampen til ende med ti mand.

Landstræneren forklarer, at han vil gå langt for at holde Simon Kjær på banen.

- Det handler om at have den erfaring - også for de andre spillere. De unge lærer meget af at spille med Simon. Han har stået frem til dette VM, og har været en af de bedste forsvarsspillere, siger Hareide.

Landstræneren er imponeret over det niveau Simon Kjær har vist, selv om hans krop er mærket.

- Hans kampinstinkt er fantastisk, han vil på banen, og han er stærk i hovedet, siger Åge Hareide og forklarer, at det ikke er unormalt at spille med smerter.

- I fodbold har du næsten altid lidt ondt. Det sidste år jeg spillede fodbold, kunne jeg næsten ikke gå. Man bliver en cirkushest, der laver sit nummer. Det er også vigtigt, at du kan gøre det, siger landstræneren.

Danmark er kommet igennem de første to VM-gruppekampe mod Peru og Australien med fire point. På tirsdag venter Frankrig i den sidste gruppekamp.

Franskmændene er allerede videre til ottendedelsfinalerne, og Danmark kan meget vel gøre dem selskab. Uafgjort vil række til dansk avancement, og det vil et nederlag også gøre, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

