Hareide overvejer sin angrebskabale

FODBOLD: Forud for søndagens VM-ottendedelsfinale mod Kroatien er et af de største spørgsmål på det danske hold, hvem der skal spille helt i front.

Nicolai Jørgensen fik chancen i de to første kampe ved VM, men senest mod Frankrig var han erstattet af Andreas Cornelius.

- Vi har spillet mest med Nicolai, men de kan begge udfylde rollen. Vi kan få brug for begge mod Kroatien, når vi skal spille 90 eller 120 minutter.

- Hvis vi får en ekstra halv time, må vi overveje, hvem som skal bruges. Der er mange tanker i mit hoved, som jeg skal tænke igennem frem til kampstart i morgen, siger landstræner Åge Hareide.

Han kan glæde sig over, at alle danske spillere er klar til at indgå i en startopstilling. Også William Kvist, der er kommet sig over den skade, han pådrog sig i åbningskampen mod Peru.

- Jeg kan ikke sige, hvem der kommer til at spille, men jeg kan sige, at alle er klar, siger Åge Hareide.

Danmarks norske landstræner afviser i øvrigt at have lagt en specifik plan for, hvordan han vil stoppe Luka Modric. Real Madrid-stjernen er dirigenten på et kroatisk hold, der har vundet de første tre kampe ved VM.

- Han er en topspiller, og der er en grund til, at han spiller i Real Madrid, men de har mange gode spillere. Hvis det ikke er Modric, er det Rakitic, Perisic eller Mandzukic. Det er vores kollektiv, der skal tage hånd om dem, siger Åge Hareide.