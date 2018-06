Hareide tror på avancement uden fedtspil

Fodboldlandsholdet kan nøjes med at spille uafgjort tirsdag mod Frankrig for at avancere til VM-ottendedelsfinalen.

Det er dog alt for usikkert at gå på banen med målet om at fedte en uafgjort hjem, for det kan blive en mental sovepude, siger Åge Hareide.

- Vi ved godt, at vi kan klare os med et point, men det er et dårligt udgangspunkt at gå ind til en kamp og forsøge at få et point. Hvis man får det ind i hovedet på spillerne, får man en passivitet blandt spillerne, og den passivitet er ikke god, siger Åge Hareide.

Til gengæld vil landstrænerens taktiske indgang til kampen være influeret af, at uafgjort er et brugbart resultat for begge hold.

- Franskmændene er ekstremt dygtige i omstillingsspillet, og de er fantastisk dygtige, når de får plads i deres offensive spil.

- Derfor må vi ikke give dem samme plads, som vi gav Australien, og vi skal have en endnu strammere defensive organisation ved boldtab mod Frankrig. Det kræver klogskab, siger Åge Hareide.

Landstræneren regner med, at den tilgang giver avancement til ottendedelsfinalen.

- Jeg tror, at vi går videre. Det har vi en stærk tro på. Det er det, vi arbejder for.

- Vi kunne have stået her med nul, et eller to point. Vi har fire, og vi kunne endda have haft seks point. Det er meget små forskelle, som afgør kampene, siger Åge Hareide.

Han medgiver, at der ikke har fulgt gode spillemæssige præstationer med den danske pointhøst.

Det har en stor arbejdsindsats fra spillernes side kompenseret for, og et nyt arbejdsraseri kan være nøglen til Danmarks første slutrundeavancement siden EM i 2004.

- Selv om det ikke har kørt for holdet spillemæssigt, har spillerne arbejdet hårdt for at få pointene. Jeg tror også, at arbejdsmoral, sammenhold og de ting, som gør os til et hold, vil være nok mod Frankrig til at sørge for, at vi kommer videre, siger nordmanden.

Danmark-Frankrig begynder klokken 16.

/ritzau/