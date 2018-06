Hareide undrer sig: I er for negative

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold har mødt stor kritik ovenpå torsdagens 1-1-kamp mod Australien ved VM, og det undrer landstræner Åge Hareide.

Nordmanden erkender, at det danske hold har vist spillemæssige mangler, men han stiller sig uforstående overfor den kritik, hans hold har mødt i den danske sportspresse.

- Vi har fire point, og det skal vi være glade for. Vi er enige i, at vi skulle have spillet bedre, men jeg forstår ikke den negative fremstilling. Vi er her for at repræsentere Danmark på den bedst mulige måde, men i stedet bliver det os mod jer. Det forstår jeg ikke, siger Åge Hareide.

Han er dog enig i, at danskerne ikke kunne være tilfredse med præstationen torsdag mod Australien.

- Min største bekymring er vores omgang med bolden. Mod Australien begik vi nogle fejl, som var blevet straffet mod en bedre modstandere. Vi skal blive bedre til at holde i bolden, men fodbold er også sådan, at nogle gange lykkes man, og andre gange gør man ikke, siger Hareide, der blandt andet tilskriver det den manglende slutrundeerfaring på sit hold.

- Jeg kan se det på de valg, vi tager. Mod Australien tog vi nogle dårlige valg, og vi blev især stresset efter, at de fik udlignet til 1-1. Vi begyndte at forcere og tog nogle hurtige og forkerte valg. Det har noget med rutine at gøre, siger han.